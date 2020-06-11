Hürriyet başyazarı: İpin ucunu tümüyle bırakmış gibi görünüyoruz, iyi gitmiyoruz!

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Virüsle şaka olmaz, bu virüs gevşemeyi asla affetmez! Ama şimdi görünen o ki gevşemek bir yana, rehavete kapılmak bile değil, ipin ucunu tümüyle bırakmış gibi görünüyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Son rakamların bize ifade ettiği net ve açık olarak şudur: İyi gitmiyoruz! Vaka sayılarında gerekli düşüşleri sağlayamıyoruz. İstanbul dışındaki masum şehirlere de kasaba ve köylere de virüsü yayma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Geliniz, başlangıçtaki salgının ilk günlerindeki sloganımızı bir kez daha tekrarlayalım: Bir maçtayız, sınavdayız. Bir kavgadayız. Hatta bir savaşta olduğumuzu bile söyleyebiliriz. Eğer böyle giderse bu savaş kaybedilmese bile düşük yoğunlukta bir mücadele olarak sürüp gidecektir, bitmeyecektir. Lütfen, aklımızı başımıza alalım. Ne maske ve mesafeden, ne de temizlik ve tedbirlerden vazgeçmeyelim." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın