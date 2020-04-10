Hürriyet başyazarı: İlle de yöneticilerimizin sokağa çıkma yasağı ilan etmelerini beklemeden gönüllü OHAL çok mu zor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı herkesin kendi 'gönüllü OHAL'i ilan etmesi gerektiğini savundu.

Müftüoğlu, "Koronavirüs bulaşmasını önlemede ille de yöneticilerimizin ‘Sokağa çıkma yasağı’, yani bir tür ‘OHAL durumu’ ilan etmelerini beklemek yerine, hepimiz gönüllü olarak ‘Kendi OHAL’imizi kendimiz ilan etsek’ olmaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

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Türkiye'de çok sayıda çalışan işine devam etmek durumunda. İçişleri Bakanlığı 20 yaş altına getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasında da işe gidenleri muaf tuttuğu bir genelge yayımladı.