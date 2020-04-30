Hürriyet başyazarı: İlk yarıdaki performansı azaltmak yok, performansımızı iyice arttırmak mecburiyetindeyiz

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci devrede olduğumuzu ve performansın daha da arttırılması gerektiğini savundu.

Müftüoğlu, "İyi yoldayız. Sağlık Bakanımızın açıkladığı günlük veriler de bunu doğruluyor. Anlaşılan o ki salgının birinci dönemini beklenenden çok daha başarılı rakamlarla atlattık. Ama unutmayalım ki bu bir maç ve her maç gibi bu maçın da bir ikinci devresi var. Şimdi biz işte o ikinci devredeyiz. Birinci devredeki başarımıza bakıp maçı kazandığımızı düşünerek rehavete kapılmamalı, gevşememeli 'Bu iş bitti!' havalarına girmemeliyiz. Karşımızdaki rakip son derece belalı. Üstelik bu onunla ilk maçımız. Huyunu suyunu, ikinci devrede başımıza açabileceği sorunları yeterince bilmiyoruz. Kısacası bu ikinci devre çok ama çok önemli." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Bu maç çok önemli. Bu maç hayati bir maç. Maç bitene kadar ipin ucunu bırakmamak, teyakkuz halinde olmak zorundayız. İlk yarıdaki performansı azaltmak yok. Dahası, performansımızı iyice arttırmak mecburiyetindeyiz. Birinci devredeki başarımızı sadece ‘ihtiyatlı bir iyimserlik’ olarak değerlendirmek ve bu devrede de hakem son düdüğünü çalana kadar gayretlerimizi sürdürmek mecburiyetinde olduğumuzu bilmeliyiz. En küçük bir hata veya ihmalin bile bizi zora sokabileceğini bir kenara not etmeliyiz. Unutmayalım ki iyimserlik tabii ki iyi bir şeydir ama içinde bulunduğumuz şartlarda en iyi ve güvenli iyimserlik tarzı ‘ihtiyatlı bir iyimserlik’ halidir." ifadesini kullandı.

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