Hürriyet başyazarı: Harita netleşti strateji de değişmeli

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs’te ‘haritanın netleştiğini’ ve yeni bir stratejinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Müftüoğlu, "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan ‘illere göre hasta dağılımı haritası’, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, üretim ve tüketimin maksimum yapıldığı, iç ve dış ulaşımın olağanüstü boyutlara vardığı şehirlerde durumun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor." düşünceni dile getirdi.

Müftüoğlu, "Özellikle İstanbul’daki olgu sayısı ve artış hızı, bir hekim olarak beni de yeni ve farklı stratejilere ihtiyaç olduğu düşüncesine itiyor. Mümkünse İstanbul’da evinden çıkan herkesin maske takmasının zorunlu hale getirilmesi ve bu zorunluluğun eczaneler, marketler ve diğer alışveriş yerlerinde vazgeçilmez bir kurala dönüştürülmesi lazım. Ayrıca şehir dışı çıkışların özel araçlarla yapılanlarını bile kısıtlamak gerekiyor." görüşünü savundu.

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