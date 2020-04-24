Hürriyet başyazarı: Günlük vaka sayımız hâlâ çok yüksek, evde kalma oranımız yeterli değil

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede test sayısının artmasının iyi bir gelişme olduğunu belirtirken, "Günlük vaka sayımız hâlâ çok yüksek, evde kalma oranımız yeterli değil" tespitinde bulundu.

Müftüoğlu, "Test sayımız sürekli artıyor, bu da teşhis başarımızı yükseltiyor. Test sayımızın artmasına rağmen yapılan test miktarına oranla teşhis edilen yeni vaka sayısı azalıyor. İyileşen hasta sayımız sürekli yükseliyor. Teşhis edilen yeni vaka sayısının iyileşenlere oranı düşüyor. Yeni vaka sayıları azalıp iyileşen hasta sayıları artıyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımızdaki azalma da memnuniyet verici." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Günlük vaka sayımız hâlâ çok yüksek. Evde kalma oranımız yeterli değil, sokağa çıkmada ısrarlıyız ve yanlış yapıyoruz. Maske takma meselesinin ehemmiyetini hâlâ yeterince kavrayamadık, maske teminindeki zorlukları da çözebilmiş değiliz. Sosyal mesafeye uyum meselesinde de sınıfta kaldığımız söylenebilir. Kişisel hijyene daha fazla önem vermeliyiz." ifadesini kullandı.

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