Hürriyet 63 yaşında!

T24 - Hürriyet 63’üncü yaşını, Hürriyet Medya Towers Eski Baskı Holü’nde düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı.Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, 63 yıllık tarihinde Hürriyet’in hep ilkleri yaptığını hatırlatarak, “Hedefimiz 4 yıl içinde yüzde 50 kadın çalışana ulaşmak” dedi.



Gazete 63’üncü yılını Hürriyet Medya Towers Eski Baskı Holü’nde gerçekleştirilen törenle kutladı. Hürriyet’in üst düzey yönetiminin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki merkezlerinde çeşitli kademelerinde çalışan personelin de katıldığı gecenin sunuculuğunu, Hürriyet İnsan Kaynakları Genel Direktörü Sancak Basa yaptı. Törende, “2010-2011 Yılının En İyileri” ödülleri de sahiplerini buldu.





Basın özgürlüğünde 138’inciyiz



Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Türkiye’de çok güzel şeyler olduğunu, ancak mesleki açıdan üzücü olaylarında yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Ekonomik olarak Türkiye’nin gelişmesi hepimizi gururlandırıyor. Ancak, özellikle mesleğimiz açısından üzücü olan gelişmeler de var. Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye, 138’inci sıraya geriledi. Türkiye açısından üzüntü verici. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü olmadan ileri demokrasiden bahsetmek oksimoronluk olur. Bir diğer ileri gitmeyen alan da, cinsiyet eşitliği. Maalesef kadın çalışma oranında Türkiye hâlâ gelişmekte olan ülkelerin bile altında bir sırada. Bizim yüzde 38 kadın çalışanımız var. Son 10 yılda 10 puan arttırmış kadın çalışan oranını Hürriyet. Önümüzdeki 4 yılda yüzde 50 hedefini tutturmayı umuyoruz.”





E-yıldırım baskı yaptık



“Gazetemiz 63 yaşında, çalışanlarımız 36 yaşında, okurlarımız 40 yaşında, internet kullanıcılarımız 28 yaşında. Yani her yaş ortalaması var bizde. Günde 5 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz. Bu şu demek: Hürriyet 63 yıl önce olduğundan çok daha büyük, çok daha güçlü ve yaygın. Çok daha fazla çalışmalı, çok daha bu sorumluluğu hak etmeliyiz. Sabah saatlerinde Usame Bin Ladin öldürüldü ve Hürriyet’in IPAD Gazetesi’nde manşet olarak verildi. 63 yıllık tarihine baktığımızda, Hürriyet’in ilkleri yaptığını görüyoruz. Bugün de Türk basın tarihinde önemli bir gün. İlk defa Hürriyet, IPAD uygulamasında e-yıldırım baskı yaptı. Hürriyet, internet alanındaki uygulamalarında ciddi bir titizlik ve hızda ilerliyor.”





Aydın Doğan: Yıllar nasıl geçti farkında olamadım



Gazete yönetimi ve çalışanların katıldığı törende konuşan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, şunları söyledi: “Politikacıların en imrendiğim yanları önlerine ani mikrofon tutulunca mutlaka bir şey söylemeleri. Yarın da bir tören olacak. Yarın da 33 yıl bayrağını taşıdığımız bir gazeteyi başka arkadaşlarımıza devredeceğiz. Zannediyorum ki, yarın daha duygusal olacağım. Ama biraz önce baktım da, Hürriyet’i alışımdan bu yana da 17 yıl geçmiş. Bu yıllar nasıl geçti farkında olamadım. Bütün gazeteler güzel müesseselerdir. Her mesleğin kötüsü vardır ama bana göre, gazeteciler en az kötüsü olanlardır. Benim samimiyet kurduğum insanların çoğu gazetecilerdir. Yalnız bazı gazetecilerden sıkıntım var. Rahmetli Metin Toker ‘Bizden olmayan bizimkiler’ derdi onlara. Bana göre bu mesleğin en kötüleri onlar.”





Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu



'Normalleşmede katkımız büyük'



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, şöyle dedi: “Ben geçen seneye baktığımda 4 tane başlık görüyorum. Siyaset-medya ilişkileri, devlet-medya ilişkileri, medya içindeki ilişkiler ve sivil toplum-medya ilişkileri biraz daha normalleşti. Bunda da, çalıştığımız grubun büyük katkısı oldu, diye düşünüyorum. Ama yine aynı 1 sene bana şunu öğretti: Uğraştığın krizler ne kadar büyük olursa olsun, yukarı değil, aşağı bakmakta yarar var. Çünkü en alttakiler o krizlerde daha çok eziliyor. Sizden tek bir şey rica ediyorum: Ne olur yanınızdakine yardım edin. O zaman fark yaratıyorsunuz ve kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. O zaman hepimizin dayanışması da, dayanması da daha kolay oluyor.”





Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Hakkı Hasan Yılmaz



'Çok öğretici bir seneydi'



Hürriyet’in İcra Kurulu Başkanı Hakkı Hasan Yılmaz kısa süre öncesine kadar Hürriyet’in kendisi için sadece her gün satın aldığı günlük gazetesi olduğunu belirtti. Yılmaz, “Geçen sene, ‘Her şeyden önce Hürriyet’in sadece bir gazete olmadığını öğrendim. Çok farklı yayınlarıyla, internetiyle, değişik portallarıyla, mobil uygulamalarıyla, bölge gazeteciliği ve yurt dışı faaliyetleriyle benim düşündüğümden bambaşka, çok güçlü bir platform olduğunu anladım’ demiştim. Benim için çok öğretici bir seneydi. Benim sizlerin aldığı rozeti alabilmem için daha 9 sene çabalamam lazım. Önümde uzun bir yol var” diye konuştu.







