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Hürrem'i yönetmen ağlattı

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ‘Hürrem Sultan’ı, saç rengini değiştirmek isteyince yönetmen Taylan’ın hışmına uğradı

13 Ocak 2012 02:00



 T24-  ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ‘Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli, saç rengini değiştirmek isteyince yönetmen Yağmur Taylan’ın hışmına uğradı. Setteki tartışma, Uzerli’nin gözyaşlarıyla son buldu



Milliyet'in haberine göre, dizinin son bölümünde Kanuni Sultan Süleyman’ı nikah masasına oturtmayı başaran Hürrem Sultan, yönetmen engeline takıldı. 

Kızıl saçlarını başka bir renge boyatmak isteyen oyuncu, Taylan’dan “Devamlılığı olan bir projede buna izin veremem” cevabını aldı.  Uzerli’nin ısrar etmesi üzerine sinirlenen yönetmen, “O zaman kadrodan ayrılırsın” diyerek rest çekti. 


Tartışma diğer oyuncuların araya girmesiyle yatışırken, morali bozulan oyuncu ağlamaya başladı. 
Ekip, çekimlere kaldığı yerden devam ederken, oyuncunun saç rengini değiştirme isteği şimdilik  başka bahara kaldı.





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