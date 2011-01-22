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'Hürrem Sultan' halka karıştı

Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncusu Meryem Sarah Uzerli, Beyoğlu’nda alışveriş yaptı.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan’ı canlandıran oyuncu Meryem Sarah Uzerli, önceki gün Beyoğlu’nda alışveriş yaptı. Uzerli, aşkla ilgili sorulara “Kalbim boş” diye cevap verdi.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Meryem Sarah Uzerli, önceki gün Beyoğlu'nda alışverişe çıktı.

Ayağında Ugg botları, başında beresiyle İstiklal Caddesi'nde yürüyen ve yüzde 70 indirimli mağazalardan alışveriş yapan Uzerli, adım başı hayranlan tarafından durduruldu.

Gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Meryem Sarah Uzerli, "Kendimi rüyada gibi görüyorum. Bana sevgi gösterenlere sevgiyle karşılık veriyorum. Şöhreti, setten dışarıya çıkınca, insanların bana gösterdiği ilgiden fark ediyorum" dedi.

Uzerli aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Kalbim boş" diye cevap verdi.


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