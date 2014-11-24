'Hürrem hastalığı' polisleri etkiliyor

Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi, polislerde en fazla görülen hastalıkları belirlemek üzere yaptığı çalışmada ağır mesai şartları, mevsim şartları ve çalışma koşullarının polislerde ‘tükenmişlik sendromu’nu artırdığını belirledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, araştırmaya göre normal bir devlet memuru haftada 40 saat çalışırken, polisler haftada en az 60 saat mesai yapıyor. Polislerin hafta sonları, bayram günleri, yılbaşı günlerinde normal mesaiden fazla çalıştığı ve yeterince istirahat edemediği, bu sürede sosyal ihtiyaçlarını da karşılayamadığı vurgulanıyor.

Araştırmada, haftada 40 saat görev yapan polisle 80 saate kadar çalışan polis arasında maaş yönünden fazla fark bulunmamasının da “sağlık” üzerinde olumsuz etki yaptığı ileri sürülüyor. Polislerin ortalama ömrüyle ilgili tespitler de araştırmada yer alıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ortalama ömrün 72 yıl olduğu Türkiye’de, bu ortalama poliste 56 olarak gerçekleşiyor.

4 kat fazla intihar

Polis intiharlarının en büyük sebebi olarak sağlıklı dinlenememeleri gösteriliyor. 2001-2012 yıllarında polisin normal vatandaşa oranla 4 kat daha fazla intihar ettiği belirtiliyor.

Polislerde en sık rastlanan diğer hastalıklar:

*Bağışıklık sistemi rahatsızlığı

* Kalp-kan dolaşımı düzensizliği

* Kardiyovasküler sistemin işleyişinde bozulma

* Tümör gelişimi

* Vücut ısısında dengesizlik

* Uyku düzeninde bozulma

* Kemik yapısının yıpranması