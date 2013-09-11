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Kültür-Sanat

'Hürrem' 560 şişe içkiyle yakalandı

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Hürrem oyununun Kıbrıs turnesi dönüşünde araçta 560 şişe viski bulundu

11 Eylül 2013 12:18

Kıbrıs’ta ‘Hürrem Sultan’ isimli tiyatro eserinin turnesinden dönen Ankara Devlet Tiyatrosu’nun dekor kamyonu Mersin Gümrüğü’ne takıldı. Kamyonda çoğunluğu viski, 560 şişe içki bulundu.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan ‘Hürrem Sultan’ isimli tiyatro eseri, 2 Eylül’de 11. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Lefkoşa’da sahnelendi. Eserin oyuncuları, 3 Eylül’de uçakla Lefkoşa’dan Ankara’ya döndü. Ekibin dekor ve kostümlerini taşıyan kamyon da aynı gün feribotla Mersin’e geldi. Gümrük görevlilerin yaptığı denetimde kamyonda, üzerlerinde ekip üyelerinin bazılarının isimlerinin yazılı olduğu çoğunluğu viski, 560 şişe içki bulundu.


Önceden mi planlandı?


Yurtdışı turnelerinde dekor kamyonlarının ‘ata karnesi’ bulunuyor. Kamyon içindeki en ufak obje dahi bu karneye işlenip onaylatılıyor. Kişisel hiçbir eşyanın taşınamadığı bu kamyonların yükünün giriş ve çıkışta aynı olması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, turne öncesi dekor kamyonuna, ağırlık yapması için 18 kasa içi dolu pet şişe konuldu. Ancak dönüşte kamyonun ağırlığı yine de gidiştekinden daha fazla çekti. Bunun üzerine gümrük görevlileri kamyonun yükünü incelemeye aldı. İşte bu incelemede karışmaması için üzerinde isimlerin yazılı olduğu koliler ve içki şişeleri bulundu.


Soruşturma başlatıldı


Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise olayın resmi kanallardan kendilerine ulaşmasının ardından derhal gereğinin yapılacağı, ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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