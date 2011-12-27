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Dünya

‘Hürmüz’den bir damla bile geçemez’

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Rıza Rahimi, Batılı ülkelerin İran'a petrol ambargosu...

27 Aralık 2011 02:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Rıza Rahimi, Batılı ülkelerin İran'a petrol ambargosu uygulaması halinde, Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrolün geçişine dahi izin vermeyeceklerini söyledi.

Rahimi, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "Batılı ülkeler İran'ın petrol ihracatına yatırım uygularsa, Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçemez" dedi. 



‘İRAN'A AMBORGO BAŞARISIZ OLDU’ 

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest de, Batı'nın İran Merkez Bankası ve petrol ihracatına yönelik yaptırım çabalarının başarısız olduğunu iddia etti.

Mihmanperest Batılı ülkelerin kendi milli menfaatlerini, ABD ve birkaç Batılı ülkenin çıkarlarına kurban ettiklerini savundu.


'İRAN PAZARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR' 

Batılı birçok ülkeye Tahran'a amborgo için büyük baskılar uygulandığını iddia eden Mihmanperest bu ülkelerin İran’ın büyük pazarını kaybetmek istemediklerini de vurguladı.


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