‘Hürmüz’den bir damla bile geçemez’

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‘İRAN'A AMBORGO BAŞARISIZ OLDU’



'İRAN PAZARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR'



Rahimi, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "Batılı ülkeler İran'ın petrol ihracatına yatırım uygularsa, Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçemez" dedi.İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest de, Batı'nın İran Merkez Bankası ve petrol ihracatına yönelik yaptırım çabalarının başarısız olduğunu iddia etti.Mihmanperest Batılı ülkelerin kendi milli menfaatlerini, ABD ve birkaç Batılı ülkenin çıkarlarına kurban ettiklerini savundu.Batılı birçok ülkeye Tahran'a amborgo için büyük baskılar uygulandığını iddia eden Mihmanperest bu ülkelerin İran’ın büyük pazarını kaybetmek istemediklerini de vurguladı.