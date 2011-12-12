'Hürmüz Boğazı'nı kapatacağız

T24



Yaptırımlara gözdağı



En önemli petrol geçiş noktası



Sanvari, tatbikatla boğazı deniz trafiğine kapatma kabiliyetlerini ölçeceklerini belirtti. Ancak Sanvari’nin açıklamaları hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı.Sanvari, açıklamasında, “Yakın zamanda Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatamayacağımızı görmek için bir askeri tatbikat düzenleyeceğiz. Eğer dünya bu bölgeyi güvensiz bir yer haline getirmek istiyorsa, bizde dünyayı güvensiz bir yer haline getireceğiz” dedi.Reuters, İran ordusu yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını bildirdi.İran Enerji Bakanı Rüstem Kasımi, geçen ay El Cezire televizyonuna, “nükleer programlarına yönelik baskıların devam etmesi haline petrolü politik bir araç olarak kullanabileceklerini” söylemişti.İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına yönelik iddia, Tahran rejiminin uluslararası kamuoyunun giderek artan baskısına maruz kaldığı günlerde geldi.İran, kısa bir süre önce kendisine karşı yeni yaptırımlar açıklayan İngiltere ile diplomatik ilişki seviyesini indirmiş ve Tahran'daki İngiliz büyükelçiliği saldırıya uğramıştı. Bu saldırının ardından İngiltere büyükelçisini çekmişti.Batılı ülkelerin nükleer programına karşı uyguladığı tüm baskılara direnen İran, geçtiğimiz ay, nükleer tesislerine İsrail tarafından olası bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde bunun sonuçlarının "çok ağır" olacağını ifade etti.İran, yaptırımlara karşı Batı ülkelerine gözdağı vermesinin yanı sıra, şimdi de Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla dünyayı tehdit etti.Umman ve İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Umman Denizi’ni birbirine bağlıyor.Hürmüz Boğazı, 2009 verilerine göre günlük 15.5 milyon varil petrol geçişiyle dünyanın en önemli petrol nakliyat kanalı konumunda.