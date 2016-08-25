Hürmüz boğazında İran-ABD gerginliği

ABD, İran güvenlik botlarının Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini taciz ettiğini duyurdu. İran daha önce de Basra Körfezi'nde 10 Amerikan askerini karasularını ihlal ettikleri için alıkoymuştu

NTV'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarına ait dört güvenlik botunun güdümlü roket yok edici USS Nitze savaş gemisine yüksek hızla ve tehlikeli şekilde yaklaştığını söyledi.

Savaş gemisinden botlara uyarı için 10 kez havaya ateş açıldığını ve uyarı alarmı çalındığını belirten yetkili, Nitze'nin İran botlarıyla telsiz üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.

Uluslararası sularda

Botlardan ikisinin uyarıları gözardı ettiğini ve gemiye 274 metre yaklaşana kadar hızlandığını vurgulayan yetkili, Nitze'nin rotasını değiştirdiğini aktardı.

Deniz Harekat Başkanı Amiral John Richardson, olayın ABD'nin denizlerde karşı karşıya olduğu rekabeti ortaya koyduğunu ve Tahran ile denizdeki gerilimi yansıttığını savundu.

Olay sırasında USS Nitze'nin, USS Mason savaş gemisi ile Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda olduğu bildirildi.

Hürmüz'de füze denemesi

İran savaş gemileri, geçen yıl aralık ayında Hürmüz Boğazı yakınlarında füze denemesi yapmış, füzeler ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın bin 370 metre yakınına düşmüştü. İran ordusu, bir ay sonra da aynı uçak gemisi üzerinde silahsız insansız hava aracı uçurmuştu.

İran 10 ABD askerini alıkoymuştu

İran, 12 Ocak'ta Basra Körfezi'ndeki Farsi Adası yakınlarında ABD donanmasına ait iki botu ve içindeki biri kadın 10 askeri, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuş, bir gün sonra da yapılan ihlalde kasıt bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakmıştı.