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Hurmaların arasından 21 kilo eroin çıktı

BOLU'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada, hurmaların arasına gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi

13 Mayıs 2018 16:54

BOLU\'da, polisin bir TIR\'da yaptığı aramada, hurmaların arasına gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, TEM Otoyolu Bolu Batı gişelerinde önlem alarak hurma yüklü bir TIR\'ı durdurdu. TIR\'da narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, hurmaların arasına, paketler halinde gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.K. gözaltına alındı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gözaltına alınan zanlı
TIR\'ın durdurulması
Köpekle arama yapılması
Hurma kutularından görüntü
Eroin dolu paketlerden görüntü

Haber: BOLU, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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