Hurmacı'nın ayağı kırıldı



Ankaraspor'un genç yıldızı Özer Hurmacı'nın Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırıldı. Özer'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta ayak tarak kemiği kırılan Ankarasporlu Özer Hurmacı, 1 ay sahalardan uzak kalacak.



Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Özer Hurmacı, kulüp doktoru Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yapılan tetkikler sonucu ayak tarak kemiğinin kırıldığı tespit edilen başarılı orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



