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Spor

Hurmacı'nın ayağı kırıldı

Özer Hurmacı'nın Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırıldı. Özer'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

01 Mart 2009 02:00


Ankaraspor'un genç yıldızı Özer Hurmacı'nın Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırıldı. Özer'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta ayak tarak kemiği kırılan Ankarasporlu Özer Hurmacı, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Özer Hurmacı, kulüp doktoru Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu ayak tarak kemiğinin kırıldığı tespit edilen başarılı orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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