Hurda toplamakta kullanmak için yarış atı çaldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yarış atlarını çalan şüpheliler, yarış atlarını arabaya koşarak, hurda toplama işinde kullanmak istediklerini söylediler.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli’nde yarış atlarıyla ünlü Ketenciler Köyü’ndeki haradan dün gece 2 İngiliz yarış atı çalındı. Hara sahipleri hemen jandarma ekiplerine durumu haber verdi.



Harekete geçen jandarma bölgedeki MOBESE kayıtları inceleyerek hırsızların çaldıkları atları İzmit’in Tavşantepe Mahallesi’ne götürdüğünü tespit etti.



Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu iki İngiliz atı bulundu. Şüpheliler Levent S., Gökhan P. ve Metin Ş. gözaltına alındı.



Jandarma çalınan atları hara sahibine teslim ederken, ifadeleri alınan şüpheliler, yaklaşık 100 bin lira değerindeki bu atları arabaya koşup hurda toplama işinde kullanmayı planladıklarını söyledi. Şüpehiler ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.