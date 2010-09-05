-HURDA TAŞITLARDA VERGİ VE CEZALAR SİLİNİYOR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Model yılı 1985 ve daha eski otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon gibi taşıtlarını 31 Aralık 20112 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim eden araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi borcu ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek. Hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları da silinecek. Maliye Bakanlığı, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6009 sayılı Kanunun ''hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait zam ve cezaların silinmesi'' hükmünün uygulama esaslarını bir Tebliğ Taslağı ile belirledi. Taslakta model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, model yılı 1998 ve daha eski olup mevcut olmayan ya da motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar, 24 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu tek tek düzenlendi. Buna göre, 6009 sayılı Kanunla daha önceki düzenlemede 1979 olan model yılı 1985 olarak değiştirildi. -NOTERDE SATIŞ VE TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ- - 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar: Taşıtlarını Karayolları Trafik Kanununda 4262 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan yani 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satanların trafik tescil kaydının halen adlarına devam ediyor olması nedeniyle, bu kişilerin sattıkları taşıtla ilgili motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti devam ediyor. Bu durum da mükelleflerle idare arasında ihtilaflara sebep oluyor. Yapılan kanuni değişiklikle 25 Mayıs 1997 tarihinden önce sattıkları taşıttan dolayı ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına olan tescil kaydını sildirenlerin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezaları, Vergi Usul Kanununun düzeltme zaman aşımı hükümlerine tabi olmaksızın silinecek.