Hurda otoya hücum!

Hükümetin hazırlık çalışmalarını yürüttüğü ve son aşamaya gelen hurda teşviğinin beklentisi bile bu araçların değerini arttırdı.



Yaşlı araçlar bin ile bin 500 lira zamlandı. Yatırım için şimdiden hurda araç toplayanlar var.



Star gazetesinin haberine göre, hükümetin krizin yaralarını en aza indirmek ve otomotivin canlandırılmasını sağlamak için gündeme getirdiği çalışma, hurda araçlara adeta nur yağdırdı. Bu araçların fiyatlarında bin ile bin 500 TL’lik artış oldu. Maliye’ye gelen şikayetlere göre, bazı uyanık vatandaşların, uygulama yürürlüğe girmeden hurda araçları topladığı ifade edildi.



İki ayaklı destek



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın açıklamaları ile gündeme gelen, otomotivin canlandırılmasına yönelik tedbir paketi iki aşamalı olacak. Öncelikle, otomobil satışlarını artırmak için kredilerle ilgili sorunun çözülmesi öngörülüyor. Bunun için, otomobil kredilerinin maliyetlerini düşürecek düzenlemeler üzerinde duruluyor. Kredilerin ucuzlamasıyla satışlar arttırılacak. Yine sektöre yönelik doğrudan tedbirler alınacak. Bu kapsamda ise hurda indirimi ve çalışan işçiler için nakit desteği sağlanması öngörülüyor. Nakit desteği, otomotiv sektöründe işçi çıkarmaların önüne geçecek. Bu düzenleme ile usulsüz uygulamalara imkan verememek için de, yeni işçi alınması halinde nakit desteği verilmesi veya işten çıkarılan işçilerin yeniden işe alınması halinde destek sağlanması planlanıyor.



Bir süredir üzerinde çalışılan hurda indirimi düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ise son aşamaya geldi.



Usulsüzlük tedbiri



Hurda indirimi ile ilgili çalışmanın gecikmesinde, 2003 ve 2004 yıllarında uygulanan hurda indirimi sırasında birçok usulsüzlük yaşanmasının etkili olduğu öğrenildi. Maliye Bakanlığı, yeni uygulamada, usulsüz uygulamalara yol açmaması için bazı kriterler getirmeyi planlıyor. Kriterler arasında ise hurda belgelerinin özel sistemde takip edilmesi, araçların imha merkezlerine teslim edilmesi yer alıyor.

