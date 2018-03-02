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Hurda aracın içinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hurda haldeki panelvan aracın içerisinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

02 Mart 2018 20:23

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, hurda haldeki panelvan aracın içerisinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Demirhanlar Sanayi Sitesi hurda aracın içerisinde yaşayan kimliği bilinmeyen yaşlı adamın uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen esnaf, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, panelvan aracın içerisindeki yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi olmayan, kimliği tespit edilemeyen yaşlı adamın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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