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Spor

Hunter bir adım önde

Indy Car'ın New York ayağında gözler, 4. zaferini kazanarak bir ilkin altına imza atmak isteyen Scott Dixon'ın üzerindeydi.

10 Temmuz 2008 03:00

Indy Car'ın New York ayağına Ryan Briscoe, pol pozisyonunda başladı. Ancak tüm gözler, aynı pistte üst üste 4. zaferini kazanarak bir ilkin altına imza atmak isteyen Scott Dixon'ın üzerindeydi.

 

21. turda E.J Viso, Vitor Meira'nın pistten çıkarak lastik bariyerlere çarpmasına yol açtı.

 

Formula 1 pilotu olma hayalleri kuran başarılı kadın pilot Danica Patrick de pit çıkışı kaza yaptı. Lastikleri yeterince ısınmadan gaza yüklenen Patrick, aracının kontrolünü kaybetti ve yarış dışı kaldı.

 

Bu pistte üst üste 4. zaferini kazanıp kazanamayacağı merakla beklenen Scott Dixon ise yarışı 2. sırada sürdürürken spin atarak kazaya karıştı.

 

Kaza yapan ikiliyi yakından takip eden Ryan Hunter, ele geçirdiği liderliği bir daha bırakmadı ve yarışmayı kazanmayı başardı.

 

New York'ta ilk galibiyetini alan Hunter, pilotlar sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Zirvede ise Yeni Zelandalı Scott Dixon var. (Spor Servisi)

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