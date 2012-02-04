-Humus'taki olaylar İstanbul'da protesto edildi İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, Suriye'nin Humus kentindeki olayları protesto etti. Suriye'nin Nişantaşı'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, ellerinde, ''Suriye elçiliği kapatılsın'', ''Hama'yı unutmadık'', ''Baba Esad babaları öldürdü, oğul Esad oğulları öldürüyor'', ''Ne kadar İstanbulluysak o kadar Humuslu, Şamlı, Halepçeliyiz'' yazılı pankartlar açtı. Grup üyeleri, Beşar Esad ve Rusya aleyhine sloganlar atarken, Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, ''Beşar Esad rejiminin Suriyelileri katletmekle kalmayıp 2-3 yaşındaki çocukları bile zindanlara attığını ve işkence yaptığını'' söyledi. Beşar Esad'ın Suriye halkını yalnız zannettiğini ifade eden Yıldırım, ''Bizim sabrımız taşıyor demiyoruz, sabrımız taşmıştır'' dedi. Bazı kişilerin Suriye'de yaşanan olayların arkasında Amerika, Fransa ve NATO olduğunu öne sürdüklerini belirten Yıldırım, ''Şu anda kadın ve çocukları öldüren Amerika mı, Fransa mı, İsrail mi, NATO mu? Esad'ın ta kendisi'' diye konuştu. Yıldırım, tarihin Suriye'de yaşanan olayları yazacağını dile getirerek, ''Eğer bugün Suriye halkı yanında yer almazsanız, Amerika ile beraber anılacaksınız, İsrail, Fransa ile anılacaksınız. Zalim oldunuz, zalim olmaya devam edeceksiniz. Ama biz Amerika'yı da, İsrail'i de, Fransa'yı da, Esad'ı da, Esad'ın katliamına destek veren, sessiz kalan utanmazları da reddediyoruz'' şeklinde konuştu. İslam alemine seslendiğini kaydeden Yıldırım, ''Ey İslam alemi, çocuklarına sahip çık. Suriye halkına sahip çık. Politik kaygıların peşinde koşma'' dedi. Hristiyan alemine de seslendiklerini ifade eden Yıldırım, orada camileri de, kiliseleri de mevcut rejimin yıktığını söyledi. Suriye halkının yalnız da kalsa mücadele etmekten vazgeçmediğini vurgulayan Yıldırım, gerçekten bağımsız, şahsiyetli bir Suriye'nin ortaya çıkacağını ve herkese adaleti öğreteceğini dile getirdi. Protesto gösterisi, konuşmaların ardından Beşar Esad aleyhine atılan sloganlar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan sevgi gösterileriyle sona erdi.