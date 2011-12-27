-Humus'ta 30 bin kişi rejim karşıtı gösteri düzenledi LEFKOŞA/ŞAM (A.A) - 27.12.2011 - Suriye'nin Humus kentinde 30 bin kişi rejim karşıtı gösteri yaptı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamada, 30 bin kişinin Arap Birliği'nin gözlemci heyetinin bulunduğu Humus'un Halidiye mahallesinde oturma eylemi yaptığını belirtti. Oturma eyleminin "rejimin halka karşı işlediği suçları kınamak amacıyla düzenlendiği" açıklandı. Hamra ve Kusur mahallelerinden gelenlerin de oturma eylemine katıldığı, ayrıca Bab-Dreyb ve Cabel Candali mahallelerinde öğle namazından sonra bazı kişilerin gösteri yaptığı bildirildi. Bu arada merkezin başkanı Rami Abdülrahman, gözlemci heyetinin hükümet yetkilileri eşliğinde Baba Amr mahallesine geldiğini ancak mahalle sakinleriyle görüşmediklerini söyledi. Abdülrahman, Bab Amr'a yakın Kafar Aya mahallesinde ise güvenlik güçlerinin cenaze törenlerine katılanların üzerine ateş açtığını belirtti. -Doğalgaz boru hattına saldırı- Humus'ta bir doğalgaz boru hattına "terörist saldırı" düzenlendiği bildirildi. Sana haber ajansı, "bir grup teröristin Kafar Abd ve Rastan bölgeleri arasındaki boru hattına sabaha karşı saldırı düzenlediğini" duyurdu.