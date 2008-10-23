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Hümeyra’yı dövdüğüme pişmanım!

Fikret Hakan, evlenip 1 ay sonra boşandığı Hümeyra’ya attığı yumruğu unutamadığını söyledi. Hakan, "Onu çok kıskandığı için frenim yoktu"

23 Ekim 2008 03:00

74 yaşındaki Fikret Hakan, 1971'de evlenip 1 ay sonra boşandığı Hümeyra ile yaşadığı olaylı aşk ve evlilik hakkında pişmanlığını 'Orada Neler Oluyor' programında dile getirdi.

Kelebek'in haberine göre, Fikret Hakan "Hümeyra ile öyle tutkulu bir aşk yaşamıştık ki bir daha da öyle tutkulu bir şey yaşamadım. O büyük aşkta kıskançlıktan katil bile olabilirdim. Bu nedenle Hümeyra'ya şiddet uyguladım. Attığım o yumruğu ben de unutamadım, o da unutmadı. 37 yıldır bunun pişmanlığını yaşıyorum. Biliyorum gaddarlıktı. Frenim yoktu. Hatalıydım. Hatasız kul olmuyor" dedi.

Fikret Hakan, Hümeyra ile yaşadığı aşka dair şunları da söyledi: Hümeyra güzel bir kadın değildi. Ama güzelliğin çok ötesindeydi. Karizmatikti, beni çok derinden etkiledi. Şimdi havaya girecek. Yine asılıyor mu diye düşünecek. Bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Öfke duyduğunu biliyorum... Hümeyra hala çok çok güzel.

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