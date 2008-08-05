Tempo24-



Bir spor giyim firması tarafından düzenlenen ve 31 Ağustos Pazar günü tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de yapılacak olan Human Race İstanbul organizasyonu, Birleşmiş Milletlerin desteklediği "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamına alındı.



Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın himayesinde, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da desteklediği projede kıtalar arası koşu, Boğaziçi Köprüsü'nde gerçekleşecek. Yarışın sonunda katılımcılar Kuruçeşme Arena'da Kenan Doğulu konseri ile eğlenecek.



Proje kapsamında, Türkiye'deki koşuya katılacaklardan alınan 10 YTL tutarındaki başvuru ücreti, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun atletizmi geliştirme projesine aktarılıyor. Spor firması ayrıca, her katılımcının kendi seçimi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele eden WWF veya kanser hastalarını birleştiren Lance Armstrong Vakfı'nın yanı sıra, çocuklara spor ve eğitim olanakları sunmak için çalışan Birleşmiş Milletler Mülteci Temsilciliği'nin ninemillion.org kampanyasına 1'er YTL bağışlayacak.

