T24 LogoT24 Logo
Spor

Human Race,

Tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de yapılacak olan Human Race İstanbul organizasyonu, Birleşmiş Milletlerin desteklediği "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamına alındı.

05 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bir spor giyim firması tarafından düzenlenen ve 31 Ağustos Pazar günü tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de yapılacak olan Human Race İstanbul organizasyonu, Birleşmiş Milletlerin desteklediği "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın himayesinde, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da desteklediği projede kıtalar arası koşu, Boğaziçi Köprüsü'nde gerçekleşecek. Yarışın sonunda katılımcılar Kuruçeşme Arena'da Kenan Doğulu konseri ile eğlenecek.

Proje kapsamında, Türkiye'deki koşuya katılacaklardan alınan 10 YTL tutarındaki başvuru ücreti, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun atletizmi geliştirme projesine aktarılıyor. Spor firması ayrıca, her katılımcının kendi seçimi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele eden WWF veya kanser hastalarını birleştiren Lance Armstrong Vakfı'nın yanı sıra, çocuklara spor ve eğitim olanakları sunmak için çalışan Birleşmiş Milletler Mülteci Temsilciliği'nin ninemillion.org kampanyasına 1'er YTL bağışlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24