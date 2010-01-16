Hülya zavalllı ve cahil

Hülya Avşar’ın “Çok çeşitli oyun sergileyen biri değil Kadir İnanır. Bir tek ‘Komiser Şekspir’ filminde değişikti. Ama baktığında, hep aynı bakışları görüyorsun” açıklaması usta oyuncuyu çok sinirlendirdi.



İnanır, şunları söyledi: “Benim başıma iş açıp duruyorlar. Nedir bunlar, benim bu tür işlerle uğraşacak zamanım yok. Televizyon programında benim oyunculuğumu eleştiriyor. O kim ki, Türk Sineması ve filmlerim, oyunculuğum hakkında yeterli bilgiye sahip mi. Cahil ve zavallı. Gittikçe tükeniyor. Benimle gündeme gelmek istiyor galiba, ama kendisine söyleyeceklerim bu kadar.”