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Hülya zavalllı ve cahil

Hülya Avşar’ın “Çok çeşitli oyun sergileyen biri değil Kadir İnanır. Bir tek ‘Komiser Şekspir’ filminde değişikti.

16 Ocak 2010 02:00

Hülya Avşar’ın “Çok çeşitli oyun sergileyen biri değil Kadir İnanır. Bir tek ‘Komiser Şekspir’ filminde değişikti. Ama baktığında, hep aynı bakışları görüyorsun” açıklaması usta oyuncuyu çok sinirlendirdi.

İnanır, şunları söyledi: “Benim başıma iş açıp duruyorlar. Nedir bunlar, benim bu tür işlerle uğraşacak zamanım yok. Televizyon programında benim oyunculuğumu eleştiriyor. O kim ki, Türk Sineması ve filmlerim, oyunculuğum hakkında yeterli bilgiye sahip mi. Cahil ve zavallı. Gittikçe tükeniyor. Benimle gündeme gelmek istiyor galiba, ama kendisine söyleyeceklerim bu kadar.”

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