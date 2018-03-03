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Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt

Koçyiğit: Ayşen Gruda'ya kırgın değlim

03 Mart 2018 11:56

Hülya Koçyiğit'e bir vakıf üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte "örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle" ödül verildi. Koçyiğit, etkinlikte Ayşen Gruda'nın "Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' sözlerine karşılık, "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi.

Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştirmiş, ''Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' demişti.

Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.

Ne olmuştu?

Ayşen Gruda, Koçyiğit'in ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini şöyle eleştirmişti:

"Sevgili Hülya, daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler bizi? Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın. Kendisine teşekkür ederiz bu pek engin düşüncelerini bizimle paylaştığı için. Ama bunları lütfen kendine saklasın. Çok seveni var, eski bir sanatçı. Bu laflar hiç hoş değil. Benim çok tuhafıma gitti."

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