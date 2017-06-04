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Hülya Koçyiğit taburcu oldu

ABD'nin New York şehrinde kaldığı hastaneden taburcu olan ünlü oyuncu, sevenlerine Instagram hesabından teşekkür etti

04 Haziran 2017 15:37

Geçen hafta akciğerindeki kanserli bölge için ABD'nin New York şehrinde ameliyat olan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, başarılı geçen ameliyat ve tedavi süreci sonrasında taburcu oldu.

Ünlü sanatçı, sevenlerine instagram hesabı üzerinden şu sözlerle teşekkür etti:

"Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En sonunda taburcu olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sevincime, üzüntüme ortak olan, beni bu zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Var olun. Bu süreçte ‘Ablam, annem, teyzem, anneannem, komşum, çocukluğum’ diye hitap ettiniz bana. Annenizle benim için dua ettiğinizi yazdınız, çocuğunuzla az evvel izlemiş olduğunuz filmimden bahsettiniz paylaşımlarınızda… Kınalı Yapıncak, Aliye Öğretmen, Mürvet Ebe… ve daha niceleri ile seslendiniz. Hepsinin ortak paydasında ‘ailemden birisin’ dediniz bana. Beni o kadar mutlu ettiniz ki... Bu süreci sayenizde güzel hatırlayacağım. Hep söylediğim gibi 'sevgi her şeyin ilacıdır.' Sevginizle bu gücü bana verdiğiniz için hepinize minnettarım. Buradan bu güç ile çıkıyorum, bilin istedim. İçten sevgilerimle"

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