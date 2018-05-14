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Hülya Koçyiğit, Bozüyüklülere anneliği anlattı

Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit anneliği anlattı

14 Mayıs 2018 15:51

Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit anneliği anlattı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen \'Annem Benim Her Şeyim\' söyleşisine konuşmacı olarak sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit katıldı. Aynur Ayaz\'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıyı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile eşleri ve çok sayıda kişi izledi.
Söyleşide Hülya Koçyiğit sanat yaşamını, anne olmasını ve anneliğin kendisine yaşattığı duyguları anlattı. Annesi ile olan anılarını da aktaran Koçyiğit, anneliğin tarif edilemez bir his olduğunu söyledi. Bir dönem geçirdiği rahatsızlığını ve bu dönemde neler yaptığını salondakilerle paylaşan Hülya Koçyiğit, yaşamı boyunca karşısına çıkan engellerin birçoğunun üstesinden annelik hissi ile geldiğini belirtti.  Koçyiğit, hastalık sürecini, çocukları ve torunları ile ilişkilerini, bu süreçte yaşadıklarını anlatırken, bazı dinleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Hülya Koçyiğit, \"Annelik dünyanın en önemli ve muhteşem hislerinden birisi, hayatta hiçbir şey bu hissin ve anneliğin önüne geçmemeli. Oynadığım 200\'ün üzerinde filmde ve tüm sanat yaşamımda dikkat ettiğim tek husus çocuğum ve işimin önceliklerimin önüne geçmemesi oldu\" dedi.
Program bitiminde Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile eşi Emine Bakıcı, Hülya Koçyiğit\'e Metristepe Anıtı\'nın çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

FOTOĞRAFLI

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