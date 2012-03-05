Hülya Avşar'ın 27 sene önceki filmine ceza geliyordu!

T24 - Hülya Avşar’ın 27 yıl önce çevirdiği ‘’Sekreter’’ adlı filmde cinsel tacize uğraması, RTÜK gündemine geldi. RTÜK raporunda filmin konusu aktarılırken, "Patronu, Hülya'nın bacaklarını dikizledi’’ dedi ve ceza uygulanması gerektiği belirtildi.

TNT TV’de yayınlanan ‘’Sekreter’’ adlı filmde, Hülya Avşar’ın rol icabı cinsel tacize uğraması, RTÜK gündemine geldi. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından hazırlanan raporda, 1985 yılı yapımı olan filmin konusu aktarılırken ‘’Patronu, Hülya'nın bacaklarını dikizlemektedir’’ denildi.

Değerlendirme Dairesi raporunda filmin sabah 09.15’de yayınlandığı da belirtilerek ‘’Sekreterlik yapan Hülya güzel bir kızdır ve çalıştığı iş yerlerinde, patronları tarafından taciz ve cinsel saldırıya maruz kalmaktadır. Hülya'ya bir mektup dikte ettiren patronu, bacaklarını da dikizlemektedir’’ denildi.

Raporda, filmin ‘’Çocukların ahlaki ve zihinsel gelişimini zedeleyici nitelikte’’ olduğu gerekçesiyle TNT TV’ye ceza önerildi. Ancak RTÜK üyeleri, bu filmin komedi türünde ve yıllardır gösterimde bulunduğu görüşü ile cezaya gerek görmedi.