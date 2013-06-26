Hülya Avşar Başbakan ile görüşürken, Zehra eylemde

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Başbakan Erdoğan’la görüşen Hülya Avşar’ın kızı Zehra’nın, maskeli fotoğrafı ortaya çıktı. Eylemlerin ilk haftasında Taksim’deki gösterilere bayrakla katılan Zehra, bu sırada cep telefonu kameralarına da takıldı.

Hülya Avşar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Resmi Konut'ta görüşmüştü. Çıkışta açıklama yapan Avşar, konuşması sırasında kızı Zehra ile olan ilişkisinden yola çıktığını anlatmıştı. "Başbakanımıza şunu söyledim ben kendi kızımla olan ilişkimden yola çıktım ve Başbakan’a bir anne olarak gördüklerimi söylemeye geldim. Son derece dikkatle dinledi beni. Benim kızım da ergenlik çağında ve şu anda yaşananlar onunla yaşadıklarıma çok benzetiyorum."

"İşin duygusal boyutundayım, siyaseti o kadar anlamıyorum. Ve gerçekten dinledi. Bir takım grupların ayrılması, duygusal bağ sağlanması gerekiyor Başbakan arasında. Kesinlikle dışarıdan göründüğü kadar katı değil."