Hülya Avşar'a haciz kararı

TMSF’ye 1 milyon dolar borç ödeyen Hülya Avşar, kurumla bir feragat sözleşmesi imzalamıştı. Protokole göre, Avşar borcu ödedikten sonra TMSF aleyhine dava açmayacaktı. TMSF de buna karşılık 2.5 milyon dolarlık borcun 1.5 milyonunu almayacaktı. Ancak Avşar, dava açınca TMSF’nin sözleşmeyi feshetme durumu gündeme geldi. Beklenen oldu ve TMSF protokol kapsamı dışında bırakılan 1.5 milyon dolarlık indirim için Avşar hakkında haciz kararı aldı.

Avşar’ın 3 seçeneği!

TMSF 1.5 milyon dolarlık alacak için ilk olarak ödeme emri gönderecek. Avşar’ın bu emri aldıktan sonra 7 günü var. Bu sürede TMSF’ye bir borç ödeme planı sunabilir. TMSF bunu kabul ederse Avşar 1.5 milyon doları ödemeye başlayacak.

Sonuç olarak Avşar’ın önünde 3 şık var. Ya TMSF ile uzlaşıp yeni bir protokol yapacak, ya bu borcu ödemek için ödeme takvimi sunacak ya da TMSF ile tüm ipleri kopararak dava açacak.