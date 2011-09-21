Hülya Avşar tecavüzü tarif etti

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Erkek zevk peşinde





Milliyet gazetesine göre, sanatçı Hülya Avşar yine gündemi değiştirecek. Hâkim ve savcıların tecavüzcüyle evlenme önerisine ateş püsküren Avşar kızı acunn.com'da yayınlanan "Neeeee" başlıklı yazısında zihnindeki tecavüz sahnesini satırlara döktü. Ünlü sanatçının, ilginç ifadeler kulandığı yazısı saşkınlık yarattı. İşte Avşar kızının o yazısı:"Adam, kadın ya da kızı uygun bir yerde sıkıştırır, gözü dönmüştür. Tok arzusu psikolojik ve cinsel içindeki bütün irini eline geçirdiği manen güçlü, fiziken güçsüz kurbanı. Adam önce İçten İçe, git gide hızlanan nefesiyle dişiyi göze kestirir, gözü dönmüştür. O artık insan değil bir hayvandır. O anda onu kimse yolundan alıkoyamaz. Yaklaşır dişiye, ne kadar hayvan da olsa bir anlık dişinin ürktüğünü gözlerinden anlar. Bu ona daha da zevk verir, onun İçin zevk alma süreci başlamıştır bile.Dişinin gözlerinin dolu olması, içten içe titremesi, korkudan hızlı hızlı nefes almaktan başka hiçbir şey yapamıyor olması, sadece üstüne üstüne gelen hayvanı yetmeyen gücüyle itmeye çalışması ve dişi ittikçe erkeği daha da tahrik ettiğinin bile farkında olmaması derken, erkek için muazzam bir zevk, kadın için işkence baslamıştır. Erkeğin amacı sevişmek değildir, tamamen deli gibi seks yapmaktır artık. Bu da demektir ki kadmı hırpalayacak, hırpalayacak ki zevk alabilsin. Başlayacak canını acıtmaya kadının.Canı acıdıkça zevk çığlıktarı yerine acı çığlıktarı çıkacak gırtlağından. Ama erkek, acının ona verdiği zevkle uçacak, uçtukça el,ndeki canlının, artık insanlıktan çıktığının farkında bile değildir. Hatta eline doladığı saçlara bir atın dizginlerini çeker gibi asılmak onu artık kendinden geçirir. Ve dişinin git gide artan nefesi, çığlıkları. erkeğin kendinden geçmesine sebep olur. Dişi perişan, erkek yine aynı zevkin peşindedir" dedi.