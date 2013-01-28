Hülya Avşar: Sanatçıdan sanatçıya dost olmaz



Sanatçı Hülya Avşar, tatilini geçirmek üzere kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Uludağ'a geldi. Daha önce geldiği Uludağ'da kayak yaparken bacağını kıran ve hasta olduğu için şu ana kadar kayamadığını söyleyen Avşar, "Her zaman söylüyorum sanatçıdan sanatçıya dost olmaz. Olmayacak da" dedi.

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatilini geçiren Hülya Avşar, konakladığı otelde yoğun ilgi İle karşılaştı. 3 yıl önce tatilini yapmak için geldiği Uludağ’da kayak yaparken bacağını kıran Hülya Avşar, "Geçen sene de buraya gelmiştim. İki senedir burada kayıyorum. Şu anda hastayım o yüzden kaymak için bir gün daha bekleyeceğim" dedi.

'Sanatçıdan sanatçıya dost olmaz'

Recai Güler ve Selahattin Budakoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, sanatçıdan sanatçıya hiçbir zaman dost olmayacağını tekrarladığını ifade eden Avşar, şöyle dedi:

"Ama şöyle mesela ben Hadise’yi çok sevdim. Onunla sürekli konuşuyoruz. Murat’a bayıldım. Mustafa, zaten benim eskiden beri arkadaşım. Mustafa’yla Murat’ın arasında da bir çekememezlik olamaz. Çünkü Mustafa, Murat’ın çok önünde. Murat da geliyor ve çok daha iyi yerlere gelecek. Hadise’yle benim alıp veremediğim birşey yok. Sadece samimi duygular beslediğimiz için arkadaşız. Kendisini çok seviyorum. İnanılmaz bir insan. Yoksa laf olsun diye kimseyle arkadaşlık yapmam hatta görüşmek bile istemem."

'Kim gelir kim gider bilmiyorum'

Jürisi olduğu ’O Ses Türkiye’ yarışmasının jürisinin önümüzdeki yıl değişeceğini söyleyen Avşar, "Yarışmanın formatı değişeceği için sanırım jüri de değişecek. Kim kalır kim gider onu bilmiyorum. Bu aslında beni çok üzüyor. Ama yarışma bitse de ben Hadise’yle görüşürüm. Onun içerisindeki naifliği ve samimiyeti seviyorum çünkü" diye konuştu.

Hasta olduğu için karın keyfini doyasıya çıkartamadığını belirten Avşar Uludağ’da tatil yapan hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.