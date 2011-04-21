Hülya Avşar: Sadettin beni bir şutladı hiçbir şey anlamadım

T24

'Kaya ile hâlâ bir aileyiz'



‘Feraye’yi tebrik etmek gerek’



Hülya Avşar, Sadettin Saran’la geçen yıl ekim ayında biten 4 yıllık ilişkisinde terk edildiğini itiraf etti. Kenan Erçetingöz’ün “60 Dakika” programına konuk olan Avşar, Saran’la ilişkisiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.İlişkilerinde hep terk eden tarafın kendisi olmadığını belirten Avşar, “Bu kez beni terk ettiler. Bir şut, kendime bir anda ne olduğunu anlamadım. Tabii ki karşılıklı yaşanan bir şeylerden dolayı ortam hazırlandı ama en son şutu yiyen ben oldum. Bu durumda terk edilen ben oldum. Hiç kontrol benim elimde değildi yani. ‘Hadi yallah’ dedi. Ben de yalladım. Aslında problem bende değil. Karşı tarafın beni biraz olduğum gibi kabul etmesi gerek.Beni bu şekilde kabul edecek kişiye gerçekten büyük mutluluk vereceğime inanıyorum. Çünkü ben de mutlu olacağım. Bir tek burda problem çıkıyor. Kolay bir kadın değilim ama yapacak bir şey yok” dedi. Bu dönem yeni bir ilişkiye ihtiyaç duymadığını söyleyen Avşar, “Ancak çocuğumun babasına olan hisleri bana yaşatacak biri olursa evlenirim, aksi halde evlenmeyi düşünmüyorum. İstersem birini seçer ve ilişki yaşarım ama buna şimdilik ihtiyaç hissetmiyorum” diye konuştu.Çilingiroğlu ile evliliğinin bitmesine neden olan Feraye Tanyolaç’ın kendisinden rahatsız olduğu söylentileriyle ilgili de konuşan Avşar, şöyle konuştu: “Kaya ve ailesi istediği zaman bize gelebilir. Şimdi aynı sitede oturuyoruz. Her ne kadar karşı taraf rahatsız oluyor mu, olmuyor mu bilemiyorum ama Zehra’nın pıt diye yan apartmana geçmesi çok hoş. Bana gelebilirler, geçen gün küçük Kaya geldi. Onu yedim, bitirdim. Eğer çocuk varsa ortada benim mantaliteme göre o aile dağılmış olmuyor. Tamamen ilişkinin durumuna bağlı. Ben hâlâ Kaya ile bizi bir aile olarak görüyorum. Tabii ki artık Kaya arkadaşım. Çok düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Kaya benim arkadaşımsa eşi de arkadaşım olabilir. Karşı tarafın beni kabul edip etmemesi benim umrumda değil. Artık bu saatten sonra huzursuzluk değil, huzur önemli. Kaya ile eğer eşi bir sorun çıkarmazsa görüşürüm. Eşinin bir problem çıkarıp çıkarmadığını bilmiyorum ama sanmıyorum.”Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile birlikte olmaya başladıktan sonra eskisi gibi çapkınlık yapmadığı yorumu üzerine de sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, benden sonra Kaya duruldu. Helal olsun, Feraye’yi tebrik ediyorum. Demek ki bende bir anormallik var. Bunu kabul etmek gerek. Türkiye’nin en güzel kadını olmak aslında dezavantaj. Karşındaki insan güzel kadına sahip çıkmak için kendi kişiliğinin çok dışına çıkıp garip garip davranışlar sergileyebiliyor. Bu Kaya için geçerli değil ama güzel bir insanla da ilişki bir yere kadar. Bir süre sonra onun güzelliğini görmemeye başlıyorsun. Ben evde eşini bekleyen, onu karşılayan kadın olamadım. Belki Kaya bunu buldu, bilemiyorum. Belki aralarında çok büyük aşk var, belki en çok sevdiği insan o oldu ama bir şey var. O her neyse, şu durum iyi.”