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Hülya Avşar reklam filminin yayınını durdurdu

Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası firma yetkililerini telefonla arayan Avşar, reklamın yayınına biraz ara verilmesini rica etti

15 Ekim 2015 21:23

Hülya Avşar, Ankara saldırısından sonra tanıtım yüzü olduğu inşaat firmasını arayıp reklamın durdurulmasını istedi.

Hülya Avşar’ın yüzü olduğu gayrimenkul projesinin ikinci Reklam filmi 10 gün önce yayınlandı. “Ankara’nın Bağları” şarkısı eşliğinde yelkenli kullanan ve proje hakkında bilgi veren Avşar, reklam filminin geçen hafta durdurulmasını istedi.

Makaron'da yer alan habere göre Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası firma yetkililerini telefonla arayan Avşar, reklamın yayınına biraz ara verilmesini rica etti. Firma da Avşar’a “Biz de sizin gibi düşünüyoruz” deyince reklam filmi geçici süreliğine durduruldu.

Hülya Avşar, Ankara’daki saldırı sonrası tepkisini “Lütfen biri bizi kurtarsın” sözleriyle ortaya koymuştu.

 

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