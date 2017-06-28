Hülya Avşar, "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Avşar, “aldatılmakla ilgili en büyük madalyayı kendisinin kazandığını” söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor. İlgi, sevgi, o anki eşinle paylaşımın falan vs. Güzel kadınlarda aldatılabiliyor. Bunun nedeni yanındaki adam ona ders mi vermek istiyor bilmiyorum ama bu çok derin bir konu… Ama aldatılır."