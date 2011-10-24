-Hülya Avşar emniyette İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Sinema oyuncusu Hülya Avşar'ın, suç duyurusunda bulunduğu bir soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. Yapımcı Erol Köse'nin bir internet paylaşım sitesi üzerinden kendisi hakkında söylediklerine yönelik suç duyurusunda bulunan Hülya Avşar, avukatı ile Asayiş Şube Müdürlüğünün Gayrettepe'deki yerleşkesine geldi. Bilişim Suçları Büro Amirliğine çıkarak yaklaşık bir saat burada kalan Avşar, daha sonra avukatıyla şubeden ayrıldı. Avşar, emniyetten ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, ''Bütün sanatçı arkadaşlarımın adına konuşuyorum Erol Köse'nin saçma sapan iddialarıyla baş edebileceğimizi artık sanmıyorum. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil, bu tip insanları susturmak. Mütemadiyen yalan söylüyor. Ve ne kötü ki söylediklerine inanan insanlar var. Biz de avukatım Kerem bey ile dava açtık. Şimdi de ikinci bir dava açtık. 100 bin liralık tazminat istiyoruz. Açtığımız dava saçma sapan, Türk-Kürt tartışması ile ilgili. Kendi kendine beni vatan haini ilan etti. Söylemediğim sözleri ben söylemişim gibi lanse ediyor. Buna inanan insanlar da var. Bu beni rahatsız ediyor. Söyleyen kişinin Erol Köse olduğunu bildiği halde insanların bunlara inanması beni hayrete düşürüyor'' dedi.