Hülya Avşar: Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda koşarak giderdim

'Bir Hülya Avşar' programının sunuculuğunu yapan Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Avşar kızı, "Öpüşme sahnelerine koşarak giderdim" dedi.

Serpil Çakmaklı'nın geçen hafta Posta gazetesine verdiği röportajda 'Biz sevişme sahnelerinde araya yastık koymazdık' sözlerinin ardından bir iddialı çıkış da Hülya Avşar'dan geldi.

Avşar yeni programının çekimlerinde şunları söyledi: "Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı. Soranlara işimizi yapıyoruz derdik, ama yalan."