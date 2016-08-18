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Hulusi Akar'ın yakın korumasıydı, şimdi yumurta satıyor

Ali Rıza İnanç, 15 Temmuz'dan sonra tekrar görevine dönmek istediğini söyledi

18 Ağustos 2016 18:26

'2012 yılında getirildiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yakın korumalığı görevinden 4 ay sonra alınarak, sistematik baskıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan uzaklaştırıldığını' iddia eden 38 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ali Rıza İnanç, "uğradığı haksızlıkları gururuna yediremediğini" söyleyerek TSK'dan istifa ederek köy yumurtası satmaya başladığını ifade etti. 

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Pazar Köyünde köy tavuğu yumurtası satan eski bordo bereli asker Ali Rıza İnanç, 15 Temmuz'dan sonra tekrar görevine dönmek istediğini söyledi. 15 yıl boyunca Özel Kuvvetler çatısı altında bir çok operasyona katılan özel harekatçı Ali Rıza İnanç, 2012 yılında Hulusi Akar Paşa'nın yakın koruma görevine getirildikten 4 ay sonra o görevden alınarak pasif göreve çektirildiğini söyledi. Birlik içerisinde çim yoldurma, kar küreme ve cam temizleme gibi görevlerle sistematik baskılara maruz kaldığını belirten İnanç, geçen yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan uzaklaştırılarak Şanlıurfa'ya tayininin çıkartıldığını kaydetti. Kendisine uygulanan sistematik baskıyı ispatlamakta zorluk çekeceği ve hak aramalarının bir sonuç vermeyeceğini düşünerek TSK'dan istifa ettiğini belirten Ali Rıza İnanç, o güne kadar kendisine yapılanlara bir anlam veremediğini, 15 Temmuz'daki hain kalkışmanın ardından yeni yeni anlamaya başladığını söyledi. İnanç, kendisinin yerine Akar Paşa'nın yakın koruması görevine getirilen isimlerin ise İsa Akın, Ömer Gürsel Çetin ve Abdullah Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekti.

"Aile düzenim bozuldu"

15 yıllık meslek yaşamı boyunca ailesini çok ihmal ettiğini belirten İnanç, "Özel görevlerden dolayı zaten eşim ve çocuğumla sık görüşemiyordum. Şanlıurfa'ya tayinimin ardından eşim, Ankara'da memuriyet hayatına devam edecek. Ancak ben iki yıl Şanlıurfa'da, üç yıl da şark göreviyle birlikte 5 yıl ailemden uzak kalacam, oğlumun büyüdüğünü dahi göremeyecektim. Ondan dolayı istifa ettim. Zamanımın çoğunu köyde tavuklarla geçiriyorum. Birlik Komutanımız Zekai Aksakallı Paşa ile defalarca konuşmak istedim, ancak bir türlü olmadı. Son olarak istifa dilekçemden sonra bir kez daha denedim, ancak yine engeller yaşadım. Normal şartlarda Zekai Paşa istifamdan dolayı muhakkak beni çağırıp konuşurdu, ancak o sıralar Doğu ve Güneydoğu'da operasyonlardan dolayı vakit bulamadığı için çağıramadığını düşündüm.

"Eski bordo bereliydi, şimdi köy yumurtası satıyor"

Yaşadığı süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve eşiyle aralarında sorunlar yaşamaya başladığını söyleyen 15 yıllık Özel Harekatçı Ali Rıza İnanç, 10 bin lira ile 500 tavuk satın alıp, köy yumurtası satmaya başladığını söyledi. Aylık bin 500 lira kazandığını belirten İnanç, amacının para kazanmaktan çok, her şeyden uzaklaşmak olduğunu söyledi. Severek giydiği ve çalışırken üzerinden biran olsun çıkarmadığı üniformasıyla zamanının çoğunu tavuklarıyla geçiren eski bordo bereli Ali Rıza İnanc, yeniden çağrıldığında koşa koşa görevine döneceğini belirtti.

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