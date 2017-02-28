Hulusi Akar'ın müşteki olduğu 15 Temmuz Polatlı davasının sanığı: Şarjörlerim boştu; halk bizi alkışladı

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin 330 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Davada savunma yapan sanıklardan uzman kursiyer Ahmet Tamur, "Nizamiyeden çıkarken halk bizi alkışlıyordu, kısa bir süre sonra caminin bahçesine geldik. Daha sonra halk üstümüze gelince bölük komutanı havaya ateş açtı. Halktan bize saldıran da vardı, koruyanlar da vardı" diye konuştu. Tamur, 'kendisine 4 şarjör verildiğini, bunlardan 3'ünün boş olduğunu, birinde ise 3 mermi bulunduğunu anlatan Tamur, verilen şarjörleri hücum yeleğinin ceplerine koyduğunu, tüfeğine ise boş şarjör taktığını' iddia etti.

Davanın ilk gününde olay tarihinde kursiyer uzman onbaşı olarak görev yapan 48 sanık savunmasını tamamladı. Duruşmaya yarın (1 Mart 2017) sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Akar ve Güler müşteki

Davada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler davada müşteki olarak yer alıyor.

CHP'li Sarıhan izledi

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen duruşmaya, 245'i tutuklu 330 sanık, sanık yakınları ile avukatlar katılıyor. Duruşmayı CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da izledi.

İfadeler

Sanık Ahmet Aktaş, olay tarihinde kursiyer uzman olduğunu belirterek, koğuşlarda dinlendikleri sırada uzman çavuş Can Taşçı tarafından içtima alanında toplandıklarını anlattı. Bölük komutanı Oğuz Serdar Özgür'ün "durumun kritik olduğunu, birlik olarak dışarı çıkabileceklerini" söylediğini ifade eden Aktaş, daha sonra emir üzerine silah ve mühimmatlarını alarak araçlara bindiklerini kaydetti.

"Gerekirse silah kullanın"

Aktaş, nizamiyenin önünde yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın kendilerine "Sizler Türk askerisiniz, sizlere güveniyorum, gerekirse silah kullanın" dediğini, daha sonra bir caminin önüne geldiklerini, bu sırada bulundukları alana halkın toplanmaya başladığını aktardı. Aktaş, "Halkın üzerimize gelmesi nedeniyle Oğuz Serdar yüzbaşı havaya ateş açtı, daha sonra birliğimize geri döndük" ifadesini kullandı.

Sanık uzman kursiyer Ahmet Tamur da bölük komutanları Özgür'ün içtima alanında "Olayların farkında mısınız? Durumlar karışık" dediğini, daha sonra kendilerine silah dağıtıldığını söyledi.

Kendisine 4 şarjör verildiğini, bunlardan 3'ünün boş olduğunu, birinde ise 3 mermi bulunduğunu anlatan Tamur, verilen şarjörleri hücum yeleğinin ceplerine koyduğunu, tüfeğine ise boş şarjör taktığını iddia etti.

Tamur, birlikten çıkacakları sırada yarbay Ceyhan'ın "Dışarıda saldırılar var, halkın güvenliğini sağlayacağız. Sizleri bugünler için yetiştirdik, gerekirse silah kullanın" şeklinde bir konuşma yaptığını anlattı.

Sanık Tamur, "Nizamiyeden çıkarken halk bizi alkışlıyordu, kısa bir süre sonra caminin bahçesine geldik. Daha sonra halk üstümüze gelince bölük komutanı havaya ateş açtı. Halktan bize saldıran da vardı, koruyanlar da vardı" diye konuştu.

"1 doları hatıra diye saklıyordum"

Uzman çavuş Can Taşçı da olay gecesi bölük komutanları Oğuz Serdar Özgür'ün, kendisine cep telefonundan ulaşarak bütün bölüğü SY-1 adlı içtima alanına toplaması için emir verdiğini söyledi. İçtima alanında bölük komutanın kendilerine, Türkiye'de eylemlerin olabileceğini, bu nedenle birliğin dışarı çıkarılabileceğini söylediğini aktaran Taşçı, verilen emir üzerine 48 kursiyer uzmanın silah ve teçhizatlarını alarak hazırladıklarını belirtti. Taşçı, nizamiyede karşılaştıkları yarbay Ceyhan'ın da kendilerine "Bugünler için yetiştirildiniz, gerekirse silah kullanın" dediğini kaydetti.

Emniyet güçleri tarafından yakalandıktan sonra evinde yapılan aramalarda 1 dolarlık banknotların bulunduğunu anlatan Taşçı, babasının müzisyen olduğunu, gittiği düğünlerde bahşiş olarak verilen bu doları hatıra olarak sakladığını savundu.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ'ın sorusu üzerine Taşçı, bu kez 1 dolarları asker eğlencesinde kardeşinin hatıra olarak verdiğini söyledi. Başkan Özbağ, "Bir babam, bir kardeşim, bir düğün diyorsun. Hangisine bakacağız?" dedi.

Bunun üzerine Taşçı, 1 dolarları asker eğlencesinde kardeşinin verdiğini tekrarladı.

Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını, 'FETÖ' yapılanmasıyla irtibatının bulunmadığını öne süren Taşçı, eğitim hayatı boyunca bu yapının okul ve dershanelerine gitmediğini sözlerine ekledi.

Sanık Emin Özcan ise olaydan 15 gün önce sınava tabi tutulduklarını, olay günü de sonuçların açıklandığını belirterek, başarılı olanların kışladan ayrıldığını, başarısız olanların ise çıkışlarına izin verilmediğini anlattı.

İçtima alanında akşam saat 22.30 sıralarında toplandıklarını, halkın bulunduğu alana saat 24.00 sıralarında gittiklerini anlatan Özcan, "Eğer o sınavda başarılı olsaydım ben de kışladan çıkmış olacaktım. Bugün burada bulunmamın nedeni o sınavda başarısız olmamdır." dedi.

Özcan, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

"Halk bizi ayakta alkışladı"

Tutuklu sanık Uzman Çavuş Ali Vural Gündüz, "Nizamiyeden çıktığımızda nereye, ne için gittiğimiz konusunda bilgi verilmedi. Halk ilk başta bizi alkışladı sonra saldırmaya başladı. Halk bize saldırınca Oğuz Serdar Öztürk havaya ateş etti ardından yaya olarak nizamiyeye kadar gittik" dedi.

"Oğuz Serdar Öztürk havaya ateş etti"

Kursiyerlerden olan tutuklu sanık Akif Kar, olay günü içtimaya çağrıldıklarını ifade ederek, Oğuz Serdar Öztürk'ün terör olaylarından dolayı dışarıya çıkabileceklerini söylediğini anlattı. Askerlere mühimmat dağıtıldığını ifade eden Kar, daha sonra araçlara bindirilerek nizamiyeden ayrıldıklarını söyledi. Nizamiyeden çıkarken silah kullanmaktan çekinmemeleri gerektiğinin söylenildiğini vurgulayan Kar, halkın güvenliği için bunun söylenildiğini düşündüğünü ifade etti. Kar, nizamiyeden çıkarken kimsenin ateş etmediğini belirterek, "Halk üzerimize geldiğinde Oğuz Serdar Öztürk havaya ateş etti. Daha sonra yaya olarak birliğe geri döndük" şeklinde konuştu.

Kar, "Halk önce 'en büyük asker bizim asker' diyorlardı. Cami yanına gelince halk tepki göstermeye başladı. Darbe girişimine dair bir şey söylenmedi" dedi.

"Komutanım 'terör saldırısı var, hazır olun dışarı çıkabiliriz' dedi"

Tutuklu sanık Arif Ozan Demir ise 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğunu, daha sonra içtimaya çağrıldıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Oğuz komutanım 'terör saldırısı var, hazır olun dışarı çıkabiliriz' dedi ve silahlanmamızı istedi. Abdülkadir Ceylan da 'Dışarıda terör saldırısı var. Halkın güvenliği için dışarıya gidebiliriz. Artık kursiyer değilsiniz' dedi. Halk ilk başta bize alkışlarla eşlik ediyordu daha sonra üzerimize gelmeye başladılar. Bizi çember içine aldıklarında Oğuz komutan havaya 2-3 el ateş etti ve nizamiyeye geri döndük."

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde, sanıklardan Burak Özçelik, Doğukan Çilingir, Emin Çetin, Emrah Ercan, Emirhan Yılmaz ve Emrah Erdoğan da savunmalarını yaptı.

Davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak yer alıyor.