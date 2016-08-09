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Hulusi Akar'ın aracına Gülen'in fotoğrafını koyup yumrukladı!

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları şehit edilen Ömer Halisdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

09 Ağustos 2016 02:14

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaretten ayrılırken makam aracına yaklaşan bir kişi Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir dergiyi makam aracının üzerine koyarak yumrukladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. 

Orgeneral Akar'a ziyarette, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. 
Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları şehidin Etimesgut'taki evine gelişlerinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. 

Yaklaşık yarım saat süren basına kapalı ziyaretin ardından Orgeneral Akar, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

 

Gülen'in fotoğrafını aracın üstüne koyarak yumrukladı

 

Bir gazetecinin, "Kahramanın evini ziyaret ettiniz, bir değerlendirme yapar mısınız?" sorusu üzerine Akar, "Başımız sağolsun, milletimizin başı sağolsun." dedi. Akar'ın, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde makam aracına bindiği sırada bir vatandaş, Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir dergiyi makam aracının üzerine koyarak yumrukladı. 

Akar'ın korumaları, Gülen'e tepkisini gösteren vatandaşı güçlükle sakinleştirdi.

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