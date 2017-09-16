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Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına YPG tepkisi: Kürt kuşağı kurulmasına izin vermeyiz!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir araya geldi

16 Eylül 2017 21:40

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak’ta kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile kritik bir görüşme yaptı. Akar, Dunford’a ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı iletti.

İki komutanın görüşmesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün ve bugün yapılan NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı esnasında gerçekleşti. Akar ve Dunford'un dünkü görüşmesinde Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararında ısrar etmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

Akar, Suriye'de İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve buralara Türkiye, Rusya ve İran’ın gözlemci kuvvetlerinin yerleştirilmesi kararıyla ilgili Dunford'a bilgi verdi. Akar, bir kez daha ABD'nin Suriye'de YPG güçleri ile birlikte hareket etmesinden duyulan rahatsızlığı aktardı ve Türkiye'nin güney sınırlarında bir Kürt kuşağı kurulmasına izin vermeyeceği mesajını iletti. NATO komuta yapısı çalışmalarının da değerlendirildiği toplantı sırasında Akar ayrıca İtalya, İngiltere ve Romanya genelkurmay başkanları ile de görüştü.

 

 

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