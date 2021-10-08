Hulusi Akar'dan Yunanistan ve Fransa anlaşmasına tepki: Gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına tepki gösterdi. "Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılışında konuşan Hulusi Akar, "Biz Yunanistan ile problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini istiyoruz." açıklaması yaptı.

Akar, 28 Eylül'de Fransa ve Yunanistan'ın imzaladığı askeri ve savunma işbirliği anlaşmasına tepki gösterdi:

"Maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir. Yunanistan'daki liderleri akla, mantığa ve olaylara aklı selimle bakmaya davet ediyoruz.

"Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve muktediriz."

Akar, "Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, kendi hak ve hukukunu koruduğunu" savundu.

Yunanistan ordusunun Koyun Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikata da değinen Akar, "Koyun Adası'na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Bu yapılan provokasyonlarla gerilimi artıran tarafın Yunanistan olduğu, başta bazı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından görülmelidir" dedi.

Yunanistan Parlamentosu anlaşmayı onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını perşembe günü onayladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylama öncesinde yaptığı konuşmasında, Fransa ile imzalanan bu anlaşma için "Yunanistan'ın tarihinde ilk defa, olası bir saldırı anında kıtamızın en güçlü, BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'nin yegane nükleer gücü olan Fransa'nın yanında yer alacağını taahhüt ettiği tarihi bir anlaşmadır" dedi.

Türkiye'yi de işaret eden Miçotakis, "Doğu Akdeniz'de kimin kimi casus belli (savaş nedeni) ile tehdit ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Yunanistan yeni bir rotaya girmiştir. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ancak kimsenin de tehdit etmesine izin vermez." açıklaması yaptı:

"Türkiye'nin bugüne dek hiç görülmediği kadar adaların egemenlik haklarından açıkça kuşku duyan adımları karşısında herkesin birlik ve beraberlik ruhu içinde bulunması gerekiyor."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=342&v=MiZmZQZ1qiU&feature=emb_logo

Fransa ile Yunanistan'ın anlaşması ne anlama geliyor?

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır Ege Adaları üzerinden süren anlaşmazlık, 2020 yazında daha büyük bir gerilime dönüşmüştü. Avrupa Birliği ve ve özellikle Almanya'nın devreye girmesiyle gerilim kısmen azalmış; Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi ve istişari görüşmeler yeniden başlamıştı. İki ülke arasındaki istişari görüşmelerin sonuncusu 6 Ekim'de Ankara'da yapıldı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1445747805343997965?s=20

Gerilimin dindiği dönemde Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik nispeten azalsa da Yunanistan, Fransa başta olmak üzere askeri işbirliği anlaşmaları yaparak donanmasını güçlendirmeye devam etti.

Hem Yunanistan hem Türkiye, işbirliği yaptığı ülkelerle bölgede ortak tatbikatlar yürüttü.

Son olarak 28 Eylül'de Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki en büyük destekçilerinden Fransa'yla 3 milyar euro değerinde bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Yunanistan, Fransa'dan üç adet Belharra savaş gemisi alacak. Bir adet daha almasının da anlaşmayla önü açılıyor.

Fransa lideri Emmanuel Macron, anlaşma imzalanırken savunma sanayinde ABD'ye olan bağımlılığı eleştirdi. Avrupa'ya da "naif davranmaktan vazgeçme" çağrısı yaptı ve bu anlaşmanın, "Yunanistan'ın Fransa'nın güvenlik endüstrisine ne kadar güvendiğinin göstergesi olduğunu" söyledi:

"Zaman zaman daha da sertleşen bazı güçlerin baskısı altında olduğumuzda buna tepki vermeli ve kendimizi savunacak gücümüz olduğunu göstermeliyiz. Olayları kızıştırmak için değil ama kendimizi korumak için."

Macron, uzun bir süredir Avrupa'nın kendi ortak savunma kapasitesini oluşturması ve ABD teknolojisine bağımlılıktan kurtulması gerektiğini savunuyor.

Bloomberg, iki ülke arasındaki anlaşmaya ulaştığını belirttiği haberinde, anlaşmada "topraklarına herhangi bir saldırı olması durumunda silahlı kuvvet de kullanılması dahil her türlü aracı kullanarak birbirlerine destek olma taahhüdü verildiğini" belirtti.

Miçotakis de anlaşmayı imzalarken iki ülke ittifakının "AB ve NATO partnerliğinin çok ötesine geçtiğini" söyledi.

Yunanistan gibi Fransa da Türkiye ile ilişkilerinde, özellikle Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ gibi alanlarda anlaşmazlık ve gerilim yaşıyor.

Eylül ayında Yunanistan, Fransa'dan altı Rafale savaş uçağı alacağını açıklamıştı. Bu altı uçak, Ocak ayında anlaşması imzalanan 2,5 milyar euro değerindeki anlaşmayla alınacak olan 18 uçağa ek olarak alınacak.