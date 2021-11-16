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Hulusi Akar: Adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız; müttefiklerimizden dahi istediğimiz cevapları alamıyoruz

"Yunanistan ile sorunlarımızı barışçıl yönden çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz"

16 Kasım 2021 21:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilinmesi gereken husus adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız. Sadece Savunma Sanayi konularında değil diğer sivil üretim konularında bile dost bildiğimiz müttefiklerimizden dahi istediğimiz cevapları alamıyoruz" dedi.

Yunanistan ile ilişiklere de değinen Akar,Çipras ve partisinin mensupları açık şekilde bizim söylediklerimizden hareketle mevcut yunan hükümetinin saldırgan hareketleri, eylemleri Yunan halkında endişeye sevk ediyor. Biz bir şey yaparken, sizin de hakkınızı savunuyoruz. Yunanistan ile sorunlarımızı barışçıl yönden çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 202 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Bakan Akar milletvekillerinin sorularını cevapladı

"Bütün görüşler muhterem ama muteber değil"

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