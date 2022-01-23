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Spor

Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2 yaptı!

Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Hull City, ligde 19. sırada yer aldı. Bournemouth ise 49 puanla 2. sırada bulunuyor

23 Ocak 2022 16:27

İngiltere Championship'te ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı resmen satın aldığının açıklanmasının ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Sahadan Longman'ın 77. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrılan Hull City, Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı resmen satın aldığının açıklanmasının ardından üst üste 2. galibiyetine ulaştı.

Hull City, Acun Ilıcalı öncesi, çıktığı son 5 maçta galibiyet alamamıştı. İngiliz ekip geçen hafta Blackburn Rovers'ı da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Hull City, ligde 19. sırada yer aldı. Bournemouth ise 49 puanla 2. sırada bulunuyor.

 

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