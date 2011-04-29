Hulki Cevizoğlu'nun İfadesi alındı serbest bırakıldı

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu serbest bırakıldı.





Zirve Yayınevi katliamına ilişkin yürütülen soruşturmada Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu ifade vermek için saat 09.00 sıralarında Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Hakim ve Savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye giren Cevizoğlu, yaklaşık 6 saat adliyede kaldı. Ergenekon soruşturması savcısı Cihan Kansız’a ifade veren Cevizoğlu, serbest bırakıldı.

Adliye binası girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cevizoğlu, ifadeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bir komiser tarafından telefonla çağrıldığını belirterek, "Niçin çağırdıklarını bilmiyorum. Normalde kanuna göre yazılı tebligat yapılmalı. O tebligatta da gerekçesi açıklanmalı. Ama artık işlemler daha hızlı olsun diye böyle yöntemlere başvuruluyor.Gazetelerde misyonerlikle ilgili sorular sorulacak diye yazıyordu. Bizim bu konuda yaptığımız çok program var. Muhtemelen öyledir. İçeride öğreneceğiz" dedi.

Cevizoğlu, gazetecilerin , ''Şüpheli sıfatıylamı tanık sıfatıyla mı çağrıldınız?" sorusuna, ''Beni Terörle Mücadele’den komiser aradı cep telefonumdan. Bir arkadaş işletiyor sandım. Çünkü telefonumda ‘sizi polis diye arayan olursa inanmayın’ diye mesaj gelmişti. O mesajda aklımda kalarak ‘beni mi işletiyorsun’ dedim. O da ‘yok’ dedi. Tanık mıyım şüpheli miyim diye sordum. Şüpheli sıfatıyla dedi. Bugüne kadar şüphelenecek bir şeyimiz yoktu da şimdi neyimizden şüphelenildi. Şimdi bağımsız milletvekili adayı olduk Ankara’dan. Onun için mi şüpheli olduk bilemiyorum" diye yanıt verdi.