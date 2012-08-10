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Politika

Hükümlülerin önüne konulacak 'sandık' komisyonda kriz çıkardı

AKP ve BDP, hükümlülerle ilgili Anayasaya hüküm konulmasını istemiyor. CHP, pedofil, vatana ihanet, casusluk gibi belli suçlarda sandık yasağı istiyor

10 Ağustos 2012 22:16

 

- Hülya Karabağlı

Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu,  ‘Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü’ ile ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ maddelerinde uzlaşamadı. AKP ve BDP,  ‘hükümlüler oy kullanamaz”  ibaresi tamamen çıksın diyor.  Ayrıca, sınırlama yapılmasına da karşı çıkıyor. CHP,  vatana ihanet, pedofil, casusluk gibi belli suçlarda sandık yasağı olmasından yana. Komisyon üyesi CHP’li Süheyl Batum, “ Şimdi on bin kişinin katili de oy kullanmasın. Çocuklara tecavüz eden oy vermesin,  bazı hükümlüler oy kullanmalı ama tümü olmayabilir” diyor. MHP ise, mevcut düzenlemenin aynen korunmasından yana.

CHP’ye göre, AKP ile BDP arasında Abdullah Öcalan konusunda üstü örtülü bir uzlaşma var. Bu nedenle, Anayasada düzenleme istemiyorlar. Süheyl Batum,  T24’ün, “ Siz, Öcalan oy kullanacak diye mi karşı çıkıyorsunuz”  sorusuna, “ Hayır, öyle olsaydı,  sadece  ‘Öcalan oy kullanmasın’ derdik.  Biz, kesin yasak getirilmesine karşıyız.  Ancak, bazı suçlar için sınırlama olsun diyoruz” yanıtını verdi. AKP’nin,  Abdullah Öcalan’ın oy kullanması için bu hakkın kanunla düzenlenmesi yönünde formül ürettiğini söyleyen Batum,  “ Seçme ve seçilme hakkının nasıl sınırlanacağını Anayasa’ya koymadığınız bir şey kanunla nasıl düzenlenecek?  Kanunla sınırlanabilir mi?     Dolayısıyla, AKP’nin, Öcalan’ı açık açık söyleyemediği için BDP ile üstü örtülü biçimde anlaştığı görülüyor. 

 

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