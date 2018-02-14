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Hükümlüler kamu yararına çalışacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de cezaevlerinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye olan ve kamu yararına çalışması kararı verilen hükümlüler için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

14 Şubat 2018 15:57

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de cezaevlerinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye olan ve kamu yararına çalışması kararı verilen hükümlüler için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı. Protokol gereği hükümlülerin işe yerleştirilmeleri, iş denetimleri ve kontrolleri gibi konularda kurumlar arası işbirliği yapılacak.
Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen protokol törenine; Vali Hasan Karahan ve Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz katıldı. Denizli Valiliği ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin, çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi, sosyalleşmelerini teşvik etmeyi, toplumu suça karşı korumayı, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırma amacıyla işbirliği protokolü yapıldı. Vali Karahan ve Başsavcı Yılmaz, protokolü imzaladı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin gerek kamu cezalarının infazında gerekse de ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasında bu protokolün faydalı olacağını söyledi. Vali Karahan ise, işbirliği protokolünün TCK ve CMK\'nın ilgili maddeleri ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği\'nin \'İşbirliği Protokolü\' çerçevesinde hazırlandığını, protokolle Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında kamuya ait işlerde çalışmalarına karar verilen hükümlülerin belirlenmesi, işe yerleştirilmeleri, iş denetimleri, kontrolleri gibi konularda kurumlar arası işbirliği şartlarının düzenlendiğini belirtti. Denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişiler, adliye, okul, cami gibi kamu kurum ve kuruluşlarında kamu yararına ücretsiz çalıştırılarak, hem kurumların personel ihtiyaçları giderilecek hem de yükümlüler kendilerini daha faydalı hissedecek. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği sayesinde de kendi işlerini bulma, iş kurma, hukuki, mesleki, ahlaki ve psiko-sosyal destek almaları sağlanacak.

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