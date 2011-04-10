-HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERİN SINAV ÜCRETİ DEVLETTEN ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Adalet Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, yoksul durumda olduğu tespit edilen tutuklu ve hükümlülerin sınav ücretleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonundan sağlanacak. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Ahmet Kahraman ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, maddi durumu yeterli olmayan açık öğretim fakültesi, açık öğretim lisesi ve açık ilköğretim okuluna devam eden tutuklu ve hükümlülerin sınav ücretlerinin karşılanması ile ilgili bir protokol imzaladı. Yoksul durumda olduğu tespit edilen tutuklu ve hükümlülerin eğitim öğretimlerine devam etmeleri, cezalarını tamamladıktan sonra topluma uyum sağlayamamalarının tekrar suç işlemelerine neden olabildiği belirtilen protokolde, bu kişilerin eğitim almalarının topluma uyum sağlamalarını ve hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak bir iş bulmalarını kolaylaştıracağı vurgulandı. Protokole göre, Ceza ve Tevfikevleri açık öğretim fakültesi, açık öğretim lisesi veya açık ilköğretim okulu'na devam eden tutuklu ve hükümlü öğrencilerden maddi durumu iyi olmayanları bulundukları yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlıklarına bildirecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca sınav giderleri için tutuklu ve hükümlüler adına ilgili hesaplara yatırılacak. Ceza infaz kurumlarında maddi durumu yeterli olmayan ve açık ilköğretime okuluna devam eden 2 bin 51, açık öğretim lisesine devam eden 3 bin 689, açık öğretim fakültesine devam eden 704 kişi bulunuyor. Ayrıca yüksek örgün eğitim programlarında da 107 tutuklu ve hükümlü eğitim alıyor. Protokolle, 505 bin 700 liralık sınav giderleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğünce karşılanacak. -9 YILDA 42 BİN ÖĞRENCİ BAŞARI GÖSTERDİ- Çağdaş infaz anlayışıyla çalışan ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra sosyal hayata dönüşlerinde tekrar suç işlemelerinin önlenmesi için temel eğitim, mesleki eğitim ile rehabilitasyon programları uygulanıyor. Tutuklu ve hükümlülerin sorumluluk duygusuna sahip olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan iş ve meslek eğitim kurslarından 2000-2009 yılları arasında 194 bin 500 kişi yararlandı. Söz konusu yıllarda ceza infaz kurumlarındaki 18 bin 987 kişi birinci kademe okuma-yazma, 11 bin 709 kişi ikinci kademe eğitim, 5 bin 222 kişi açık ilköğretim sınavlarında, 2 bin 673 kişi açık öğretim lisesi sınavlarında, 3 bin 681 kişi yüksek öğretim giriş sınavlarında başarı gösterdi. 4736 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle hükümlü ve tutukluların kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret alınmaya başlandı. Bu durum, maddi durumu yetersiz hükümlü ve tutukluların eğitimlerine devamı konusunda uygulamalarda aksaklıklar meydana getirmişti.