Hükümlü Deniz Tepeli: Ben Garibe’nin öldürülmesinde tanığım, o sırada havalandırmadaydım gördüm ve duydum

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Deniz Tepeli’nin avukat Jiyan Tosun’a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı sistematik işkence ve cinsel şiddet sonrası tek başına tutulduğu hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in öldürüldüğünü ve olayın üstünün kapatılmak istendiğini söyledi.

Tepeli mektubunda, "Ben, bizler üzgün ve öfkeliyiz; Garibe arkadaşımız katledildi ve ardında üzeri örtülmeye çalışıldığı için. Ben Garibe’nin öldürülmesinde tanığım, o sırada havalandırmadaydım gördüm ve duydum. Fakat dün size yolladığım APS mektup (16.12.21 tarihinde) kapalı zarftı yollayamazsın ya açık zarf yolla ya da vekaletin olan avukatla kapalı yolla deyip bana iade edildi. Bu suçtur. Tüm avukatlara hepimizin kapalı zarf yollama hakkımız var ama cinayet örtülmeye çalışılıyor. Beni tanıklığımda kritiktir. Tek gören (bizlerden) benim bunu engellemeye çalışıyorlar. Bu engellenen mektubu bugün (17.12.21) yine postaya veriyorum yine kapalı zarf olarak. Konuya Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ve hapishane idaresine de mektubu engellemelerini suç, göndermemizin hak olduğunu engellemelerini içeren bir dilekçe yazdım bilginiz olsun." ifadesini kullandı.

Tepeli mektubunu şöyle sürdürdü:

"Öte yandan 14.12.21 Salı günü Kandıra savcısı cinayet ihbar dosyası için Resmiye’yi ifadeye çağırdı ama beni dahil etmemişler ama oysa ben görgü tanığıyım. 15.12.21 de başka bir savcı çağırdı.

"Tecavüz ve işkence dosyası için. Sözlerimi çarpıtmaya, kaydetmemeye çalıştı. Ben avukat ile ya da avukatıma danıştıktan sonra ifade vereceğim dedim. Gelirsiniz lütfen, mutlaka benimle görüşünüz. Örtbas edilemeye çalışılıyor. Sonuna dek takipçisiyiz.”

Ne olmuştu?

Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpus Garibe Gezer, hapishanede gardiyanların kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve sistematik olarak işkence ettiğini açıkladı. Bunu açıkladığı için ailesi ile görüşleri engellenen Gezer, süngerli odaya ve daha sonra hücreye kondu.

Bu duruma tepki gösteren Gezer’in yaşananları yazdığı mektuplarla kamuoyuna duyurdu. Avukatı İHD Genel Başkanı Eren Keskin, Garibe’nin durumuna dikkat çekmek için defalarca açıklama yaptı, hapishane personeli hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. HDP’li milletvekilleri 22 önerge ile Garibe’nin durumunu Meclis’e taşıdı.

Hapishane yönetimi 9 Aralık 2021 gecesi, Garibe Gezer’in hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Avukatları, otopsisine girmek istedi ancak engellendiler. Gezer, 10 Aralık 2021 Cuma gecesi Mardin’in Dargeçit ilçesinde defnedildi.